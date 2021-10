Heure d’hiver : pourquoi change-t-on encore d’heure ce week-end ?

La confusion est totale. Changera, changera pas ? Si en mars 2019 le Parlement européen a décidé qu’il n’y aurait plus de changement d’heure pour les pays de l’UE, il subsiste quelques obstacles qui empêchent sa mise en place définitive.

Ce week-end, préparez vos pendules

Nos gouvernements en parlent depuis 2018, et pourtant… nous changeons encore d’heure ce week-end ! À 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, il sera en réalité 2 heures. On ne va pas se mentir, dans ce sens-là, c’est déjà beaucoup moins gênant que lorsqu’il faut repasser à l’heure d’été… nous gagnons une heure de sommeil.

Pourtant, l’année 2021 devait sonner l’arrêt définitif de ces petits ajustements d’horaires. Seulement voilà, la crise sanitaire est passée par là. Ajoutez à cela quelques désaccords entre États membres et voici que la politique du changement d’heure devrait encore perdurer quelque temps.

Petite histoire du changement d’heure

Petit rappel historique. En France, le changement d’heure a été mis en place en 1976, suite au Choc pétrolier de 1973. Comme l’explique le site du gouvernement lui-même : « À l’origine, l’objectif était d’économiser l’énergie en faisant correspondre au mieux les heures d’activités avec celles d’ensoleillement ». Il est cependant établi qu’aujourd’hui, les désagréments sont plus importants que les bénéfices. Toujours selon le site de l’administration française : « Le gain en énergie serait désormais marginal, notamment en raison de la généralisation de l’éclairage à basse consommation. Les opposants soulignent aussi une hausse des accidents de la route, et des troubles du sommeil chez les personnes âgées et les enfants ».

84% des Français favorable à l’arrêt du changement d’heure

En 2019, une grande consultation citoyenne était lancée et plus de 2 millions de Français s’étaient exprimés sur le sujet : 83,71% des répondants s’étaient prononcé en faveur de l’arrêt du changement horaire saisonnier. Votée en mars 2019, cette mesure a tout simplement été mise de côté suite à l’apparition du Covid-19 début 2020. « La directive devait être adoptée par le Conseil fin 2020, puis transposée par les États membres. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ce texte sur la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche » explique le site du gouvernement.

Dernier obstacle : tous les pays membres de l’UE doivent se mettre d’accord sur le fuseau horaire à choisir : hiver ou été. Or, cette harmonisation est nécessaire, notamment pour les frontaliers. Un français qui travaille en Allemagne la journée ne peut pas changer sa montre matin et soir.