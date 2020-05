Déconfinement : les musées de la Ville de Paris annoncent leurs objectifs de réouvertures

Le déconfinement arrive enfin. Et si pour l’instant, les visites des musées semblent exclues, la ville Paris a annoncé son calendrier prévisionnel de réouverture des musées municipaux.

Musée Bourdelle, musée de la Vie romantique, Petit Palais, Musée Carnavalet… On l’oublie un peu, mais derrière les grands musées nationaux, comme le Louvre ou Orsay, la capitale regorge de musées administrés par la ville de Paris. Au total, l’établissement public Paris Musées gère près de 14 musées, disséminés dans la capitale.

Or, « Paris Musées prépare activement le retour des visiteurs dans les musées de la Ville de Paris à la suite de l’annonce du Gouvernement permettant une réouverture des musées à certaines conditions », indique dans un communiqué l’établissement public. Oui, mais quand ?

Le musée Bourdelle, le musée Cernuschi, le musée de Libération de Paris et le musée de la Vie romantique pourraient ouvrir leurs portes dès le 16 juin et les expositions qui y étaient présentées avant la fermeture seront prolongées. Une ouverture hypothétique, toujours sous condition de l’évolution de l’épidémie, et dans des conditions particulières pour protéger le personnel et le public. Les masques seront-ils obligatoires ? Un quota maximum de visiteurs sera-t-il mis en place ? Les détails des conditions d’ouvertures seront connus dans les prochaines semaines.

A contrario, le musée d’Art moderne de Paris et le musée Cognacq-Jay ne rouvriraient qu’au mois de juillet et leurs expositions temporaires ne seront présentées qu’à l’automne.

Alors que le monde de la culture a été durement impacté par les mesures de confinement prises à la suite de l’épidémie de Covid-19, le déconfinement ne signifie pas la fin des difficultés. Le « déconfinement » du 11 mai ne signifie pas encore un retour à la normale pour les musées parisiens, loin de là.