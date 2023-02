L’IA révèle une oeuvre du dramaturge espagnol Felix Lope Vega

Felix Lope Vega est l’un des écrivains espagnol les plus fameux du XVIIeme siècle. Une technologie d’intelligence artificielle (IA) utilisée pour transcrire des œuvres historiques anonymes dans les archives de la Bibliothèque nationale d’Espagne a permis retrouver une oeuvre oubliée de l’auteur.

« La francesa Laura » (La Française Laura) était une pièce de théâtre espagnole dont l’auteur était inconnu depuis des siècles, stockée sous le poids des siècles et de la poussières dans les rayons de la Bibliothèque nationale espagnole. L’intrigue se concentre sur Laura, la fille du duc de Bretagne et l’épouse du comte Arnaldo. L’héritier du trône de France est captivé par elle et, bien qu’elle le rejette, son mari jaloux tente de l’empoisonner. Finalement, la droiture de Laura est prouvée et le bonheur est restauré.

Mais des experts ont affirmé avoir trouvé son mystérieux auteur, le fameux Felix Lope Vega.

Le manuscrit conservé dans les archives de la bibliothèque est une copie qui date de la fin du XVIIe siècle, bien après la mort de l’auteur de « Fuente Ovejuna » et du « Chevalier d’Olmedo ».

Des chercheurs des universités de Vienne et de Valladolid ont utilisé un logiciel d’Intelligence Artificielle pour retranscrire numériquement les 1 300 manuscrits et livres anonymes de la bibliothèque, économisant ainsi des années de travail humain. L’occasion aussi de découvrir leur auteur en vérifiant chaque œuvre par rapport à une sélection de mots utilisés par différents écrivains.

La Bibliothèque nationale a déclaré que les mots utilisés dans le texte étaient « étroitement alignés avec ceux de Lope, et non avec ceux des 350 autres dramaturges qui ont participé à l’expérience. »

Les experts ont ensuite utilisé les ressources traditionnelles de la recherche philologique pour corroborer les résultats.