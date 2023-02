L’une des plus célèbres robes de Lady Diana vendue pour six-cent milles dollars

C’est l’une des robes les plus emblématiques de la princesse Diana. Vendue 604 800 dollars chez Sotheby’s à New York vendredi, elle avait été portée par la princesse pour un portrait royal officiel en 1991 et pour un reportage intime dans Vanity Fair en 1997, juste avant sa mort.

Conçue par le couturier Victor Edelstein, cette robe bustier présente un décolleté en cœur sculptural et une jupe en forme de tulipe.

Ce n’est pas la première fois qu’elle change de main : la dernier fois, elle s’était vendue pour 24 150 dollars en 1997, lors d’une vente aux enchères caritative de Christie’s portant sur 79 robes offertes par Diana.

Les ventes ont atteint la somme de 3,25 millions de dollars, au profit d’organisations de lutte contre le sida et le cancer, dont le Royal Marsden Hospital, dont elle a été la présidente pendant huit ans.

La robe d’un violet profond faisait partie de la collection automne 1989 d’Edelstein, bien qu’il ait conçu des looks personnalisés pour la princesse pendant plus d’une décennie, selon Sotheby’s.

Elle a figuré dans un tableau de Douglas Hardinge Anderson en 1991, ainsi que dans une poupée Franklin Mint en 1998. Edelstein était également à l’origine de la « robe Travolta » bleu nuit de Diana – la longue robe de velours dans laquelle elle a dansé de façon célèbre avec l’acteur alors qu’elle se trouvait à la Maison Blanche – qui a été vendue pour 264 000 livres sterling (347 000 dollars) en 2019 à une association caritative après avoir échoué à se vendre aux enchères.

La vente aux enchères de vendredi a également présenté d’autres objets notables de la mode et du divertissement, notamment un billet pour l’anniversaire de l’ancien président John F. Kennedy en 1962 – où Marilyn Monroe lui a donné une sérénade – et le maillot du Miami Heat de LeBron James lors des finales de la NBA en 2013.