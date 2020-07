Grand Paris Express cherche artistes inspirés pour nouvelles stations

Appel aux artistes inspirés : le Grand Paris fait un appel aux candidatures pour décorer les nouvelles stations de métro. Une façon de soutenir le milieu de l’art durement touché par la crise sanitaire.

Comment donner une identité et une âme à un projet d’aménagement urbain ? Le Grand Paris Express, c’est 200 km de nouvelles lignes de métro automatique, 68 nouvelles gares, un prolongement du RER, de nouvelles lignes de Transilien et de nouveaux pôles bus. Un chantier colossal, entamé depuis plusieurs années pour mieux connecter Paris et l’Ile-de-France. Mais comment mettre un peu de vie et de couleurs dans un tel chantier ?

L’appel à projets «Partage ton Grand Paris» a été lancé par la Société du Grand Paris, la Métropole du Grand Paris et le Fonds de dotation du Grand Paris Express. L’objectif : soutenir les artistes franciliens durement impactés par la crise économique et sanitaire tout en mettant sur pied une nouvelle identité visuelle aux différentes stations du nouveau réseau de transport.

Les candidats sont invités à puiser leur inspiration parmi un ensemble de thématiques, allant de l’insertion sociale et paysagère des chantiers, la métropole de demain, la transition entre anciens et futurs quartiers de gares, les nouvelles mobilités ou la ville durable.

Un appel à projets ouvert à tous types d’expression artistique (spectacle vivant, écriture, photographie, etc.), et les projets choisis par le jury seront en accès libre, gratuits pendant les trois mois du programme, du 1er octobre au 31 décembre, aux abords du Grand Paris Express ou au sein de lieux culturels.

Une initiative qui s’inscrit dans la continuité de la programmation artistique et culturelle lancée depuis 2016 pour accompagner la construction du Grand Paris Express, et qui cumule déjà plus de 200 artistes. Ces derniers sont déjà actifs dans plusieurs gares franciliennes et participent même à l’embellissement de certains chantiers de construction.

Les propositions sont à adresser jusqu’au 8 septembre.