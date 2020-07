Trottinettes électriques : La Ville de Paris dévoile les trois marques autorisées

Ce jeudi 23 juillet, la mairie de Paris a annoncé que les marques de trottinettes électriques Lime, Dott et Tier ont été finalement sélectionnées pour opérer en libre-service dans la capitale. Un choix qui a mis de côté la marque française Pony.

On s’y attendait depuis le mois de mai dernier : la mairie de Paris devait annoncer durant l’été les gagnants de son appel d’offres pour choisir les sociétés de trottinettes électriques autorisées à opérer dans la capitale. Seize opérateurs avaient répondu, mais seuls trois ont été retenus. La responsabilité environnementale, la sécurité pour les usagers et la gestion de la maintenance étaient pour la municipalité les trois principaux critères pour départager les différents candidats.

Les trois sociétés retenues, la Hollandaise Dott, la Californienne Lime et l’Allemande Tier seront autorisées à déposer 5 000 engins chacun dans la ville, durant la totalité du contrat signé avec la ville, soit deux années. La jeune entreprise angevine Pony, qui avait proposé ses services dans la capitale n’a finalement pas été retenue, et sur Twitter, son fondateur s’est exprimé pour déplorer cette décision.

Pony n’a pas été sélectionné pour opérer ses trottinettes à Paris Pourtant, 2114 parisiens s’étaient engagés à adopter 1-5 trottinettes pony pour les partager avec leurs voisins. Eux comme nous sommes abasourdis Cette décision est catastrophique pour le secteur.

Pourquoi👇 — Paula 🐴🚲 (@cormerap) July 23, 2020

Pour les entreprises du secteur, le marché parisien est l’un des plus intéressants en Europe, voire au monde. L’enjeu était donc de taille. Pour la mairie de Paris, cette décision doit clore un bras de fer qui dure depuis près d’un an avec les opérateurs des trottinettes électriques pour limiter les nuisances et les désagréments causés par ces engins, dont se sont plaints de nombreux Parisiens : placement anarchique, maintenance qui dérange les riverains…

Avec cet appel d’offres et ces licences accordées uniquement qu’a trois entreprises, la municipalité espère limiter l’omniprésence des trottinettes électriques sur les trottoirs de la capitale. Une démarche que l’on retrouve dans d’autres grandes villes françaises, comme Lyon, qui doit annoncer en septembre les opérateurs retenus pour exercer dans la capitale des Gaules. Avec cette fois-ci une entreprise française ?