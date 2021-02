« Le Retour de Martin Guerre », « Borsalino »… Le scénariste Jean-Claude Carrière nous a quittés.

C’était un scénariste de génie, un auteur qui a irrigué le cinéma français et le théâtre de l’encre de sa plume. Le scénariste et écrivain français Jean-Claude Carrière est mort « dans son sommeil » ce lundi 8 février dans la soirée.

Il aurait probablement qualifié ceci de « belle mort » : sans maladie particulière, l’écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière s’est éteint « dans son sommeil » à son domicile parisien ce lundi 8 février au soir à l’âge de 89 ans.

C’est sa fille qui a annoncé la nouvelle à l’AFP, qui a précisé qu’un « hommage » lui sera rendu prochainement à Paris, tandis que l’écrivain sera inhumé dans son village natal à Colombières-sur-Orb, au nord de Béziers dans l’Hérault.

Celui que Luis Buñuel présentait comme « un petit paysan qui s’émerveille de tout ce qui lui arrive » nous a donc quittés. Adieu Jean-Claude Carrière pic.twitter.com/OeJoQIODHw — Métropolitaine (@Metropolitaine_) February 9, 2021

Conteur né, l’écrivain, metteur en scène et scénariste a travaillé aux côtés des plus grands cinéastes tels Luis Buñuel, Jacques Deray ou Milos Forman… Avec le réalisateur d’origine tchèque, il travaillera notamment sur le film Valmont, adaptation du roman Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. En 1983, il reçoit le César du meilleur scénario pour Le Retour de Martin Guerre et est célébré par un Oscar d’honneur en 2015. Jean-Claude Carrière participe aussi au scénario des deux des films les plus célèbres de Jacques Deray, « La Piscine » avec en tête d’affiche le magnétique Alain Delon et la superbe Romy Schneider, ainsi que le film de gangsters « Borsalino », l’année suivante, immense succès commercial avec de nouveau Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

Homme de théâtre et metteur en scène, Jean-Claude Carrière collabora avec le dramaturge britannique Peter Brook pour la pièce Mahâbhârata, véritable épopée de la mythologie hindoue.

