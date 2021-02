Olivia Newton-John défend Grease contre la « cancel culture »

Oeuvre emblématique des années 1970, le film Grease est de plus en plus critiqué outre-Atlantique, certains estimant que le film faisait « la promotion de la culture du viol et de la soumission de la femme ». Interrogée à ce sujet, son actrice principale Olivia Newton-John a balayé ses critiques renvoyant le film à ce qu’il est : une oeuvre de divertissement.

Grease, c’est ce qui s’appelle un film culte : un film vu et revu par quasiment trois générations, et dont certaines mélodies sont connues par coeur par certaines rédactrices de Métropolitaine (mais on ne dire pas qui !).

Bien mal nous en a pris : dans un article du Figaro publié ce lundi 8 février, nous avons appris que la comédie musicale était de plus en plus décriée aux États-Unis et sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les messages en anglais critiques à l’égard du film se répandent comme une traînée de poudre depuis plusieurs semaines, certains y voyant « la promotion de la culture du viol et de la soumission de la femme ». Des accusations farfelues, qui semblent avoir convaincu des milliers des militantes en ligne.

Nous, on se souvent surtout de cette scène culte, où John Travolta est littéralement « aux pieds » d’une Sandy Olsson (Olivia Newton-John) dominatrice et sûre d’elle.

Mais pour une frange radicale d’internautes, le message du film serait profondément misogyne, Sandy devant « changer son look et sa personnalité » pour espérer séduire le beau Danny. Une étrange accusation de machisme : les oeuvres cinématographiques où un personnage – masculin ou féminin – devant se transformer, se subjuguer ou se sublimer pour attirer l’attention de l’être aimé ne manquent pas, sans que cela ai suscité de remous pour l’instant.

Prenant garde à ne pas juger le film avec les lubies contemporaines et en relativisant son impact sur la société de l’époque , Olivia Newton-John a répondu à ces critiques dans la presse : «Je pense que dans ce cas particulier, les critiques sont un peu idiotes parce que le film a été tourné dans les années 1970, et se déroule dans les années 1950. C’est une pièce de théâtre, une comédie musicale, c’est amusant. C’est un film musical joyeux, qui n’est pas censé être pris au sérieux. Je pense que tout le monde prend tout trop au sérieux. Je pense que nous devons nous détendre un peu, et profiter des choses pour ce qu’elles sont. » Des déclarations qui, forcément, ont alimenté la machine à polémiques sur Twitter.