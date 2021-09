Kanye West sort son nouvel album « Donda »

Ce dimanche 29 août, le rappeur américain a dévoilé son 10e album tant attendu sur les plateformes de streaming et de téléchargement, intitulé « Donda » en hommage à la mère de l’artiste décédée en 2007.

Voilà des semaines que les fans du rappeur s’impatientaient. « Donda » et ses 26 morceaux ont été finalement diffusés sur toutes les plateformes de streaming tôt dans la matinée de dimanche aux États-Unis, à 14 h précises en France. Thèmes religieux, références à Kim Kardashian et plusieurs featurings sont à retrouver dans l’album. Parmi ceux-ci, on compte notamment Jay-Z qui fait une apparition dans un couplet où il semble faire référence au soutien apporté par Kanye West à Donald Trump. « Je lui ai dit d’arrêter avec cette casquette rouge », lance-t-il notamment à son comparse.

Avant « Donda », le dernier album de Kanye West « Jesus is King » était sorti en 2019 : un album lui aussi imprégné de religion, avec notamment des chants gospel. « Jesus is King » avait été sacré « Meilleur album de musique chrétienne contemporaine » lors de la cérémonie des Grammy Awards la même année.

Pendant tout l’été, annonces et reports de ce nouvel album ont été faits par Kanye West. Le manageur du rappeur, Bu Thiam, avait même confirmé la semaine dernière la sortie définitive du projet dans la soirée du 26 août. Mais une nouvelle fois, une session d’écoute (la troisième) a eu lieu à la place, à Chicago.

Pendant cette session, Kanye West a mis en scène un faux mariage avec une femme en robe blanche, probablement son ex-compagne Kim Kardashian. Marilyn Manson (qui fait l’objet de plusieurs accusations d’agressions sexuelles) et le rappeur Dababy (accusé d’homophobie) sont venus le rejoindre sur scène, ce qui n’a pas manqué de susciter une belle polémique outre-Atlantique. Un politiquement correct dont semble se jouer Kanye West, tant que cela alimente la folie médiatique autour de sa personne.