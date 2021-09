Le prochain défilé de Fenty sera virtuel

Les temps changent ! Sur son compte Instagram, Rihanna a annoncé la date du troisième défilé de sa marque de lingerie Savage X Fenty, diffusé sur Amazon Prime et diffusé le 24 septembre.

Ce jeudi 26 août, l’ancienne chanteuse de RNB devenue redoutable femme d’affaires a annoncé sur son compte Instagram le troisième volet de son défilé de mode virtuel pour présenter les nouveautés de sa marque de lingerie, Savage X Fenty.

Sur la vidéo postée il y a quelques jours, les fans ont découvert une Rihanna qui donne de sa personne en prenant la pause comme à la grande époque de sa carrière musicale : « Combinant la mode, la danse, la musique et l’architecture emblématique, Savage X Fenty Show Vol. 3 met en lumière le plus récent assortiment de styles à travers des éléments scéniques, des éclairages et des techniques de tournage subtils, mais percutants », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Un show qui s’annonce donc particulièrement moderne et largement dématérialisé. Une tendance accélérée par la pandémie mondiale et que nous avions déjà décryptée dans les pages de Métropolitaine.

Le 24 septembre prochain aura donc lieu le prochain défilé Savage x Fenty. Le show sera diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video. Lors des derniers défilés de la griffe, des célébrités ont défilé sur le podium, dont Bella et Gigi Hadid, Demi Moore, Erika Jayne, Paris Hilton, Lizzo et bien d’autres. Côté scène musicale, Travis Scott, DJ Khaled, Migos et Rosalía assuraient le spectacle, et la publicité. Nul doute que ce défilé-ci ne manquera pas de stars et d’effets spéciaux.