La Bourse de commerce ouvrira au public le 23 janvier

Un nouveau musée d’art contemporain ouvre ses portes au cœur de Paris. Plusieurs journées de portes ouvertes seront organisées en janvier prochain, pour faire découvrir ce nouvel espace culturel… Dans les respects des règles sanitaires évidemment !

Il était temps ! Le 7 octobre dernier, l’homme d’affaires et collectionneur François Pinault annonçait que La Bourse de Commerce à Paris allait finalement ouvrir ses portes le 23 janvier 2021. Une ouverture au public prévue à l’origine pour le moins de juin 2020, mais la pandémie et le confinement avaient retardé les opérations de finition. Des travaux qui ont d’ailleurs été orchestrés par le célèbre architecte japonais Tadao Ando. On retrouve le goût (trop ?) prononcé de l’architecte nippon pour le béton, avec un vaste cylindre de 9 mètres de haut…qui gâche peut-être les superbes fresques du XIXe. En 2020, nous pensions que la volonté de « mélanger les styles », cette manie des années 1980, était enfin passée de mode. Visiblement, non.

Quoi qu’il en soit le bâtiment historique datant du XVIe siècle, situé à mi-chemin de la pyramide du Louvre et du Centre Pompidou, a été scrupuleusement restauré et donne enfin un peu de charme au quartier des Halles, qui en manquait cruellement.

Pour le businessman breton, ce nouveau musée s’inscrit dans la suite de ses nombreuses autres réalisations, notamment après Palazzo Grassi de Venise. Un nouveau lieu avec un programme d’expositions conçu à partir d’une collection de plus de 10 000 œuvres signées Charles Ray, Damien Hirst, Jeff Koons, Marlene Dumas, Tatiana Trouvé, Julie Mehretu… Des artistes résolument contemporains et conceptuels, qui prendront place dans une Bourse de commerce entièrement rénovée. Un chantier à 120 millions d’euros, entièrement financés sur fonds privés, pour transformer le lieu en 10 espaces d’expositions et un auditorium.

Ouverture en janvier 2021

« Cette ouverture viendra enrichir le paysage européen des institutions qui se consacrent à l’art de notre temps et contribuera, après la dure année 2020, à la renaissance de la vie culturelle à Paris », a déclaré François Pinault. Les portes ouvertes, organisées à partir du 23 janvier prochain, permettront aux visiteurs de découvrir gratuitement ce nouveau musée parisien.

Cette exposition inaugurale réunira 35 artistes avec des peintures, des sculptures, des installations, des photos et des films, répartis sur les 6800m2. À vos agendas !