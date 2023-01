La créatrice de mode Vivienne Westwood est décédée

C’était le porte drapeau de la mode britannique et l’icône fondatrice du mouvement punk : Vivienne Westwood est décédée à l’âge de 81 ans. Elle est décédée paisiblement, entourée de sa famille, à son domicile de Londres jeudi, selon un communiqué officiel de sa société.

Son look extravagant, son teint d’albâtre et son obsession à vouloir « casser les codes » en ont fait, à son corps défendant, une icône de la mode outre-Manche.

Née Vivienne Isabel Swire dans le Derbyshire, en Angleterre, le 8 avril 1941, sa mère travaillait comme tisserande dans des filatures de coton locales et son père est issu d’une famille de cordonniers.

Dans cet environnement familial particulier, Vivienne Westwood a commencé à se confectionner des vêtements dès l’adolescence. Dans l’Angleterre des années 1970, elle fonde une boutique de King’s Road à Londres, où elle fait naître une nouvelle identité stylistique, celle du mouvement punk.

« Cela a changé l’apparence des gens », a déclaré Westwood au magazine Time en 2012. Ses vêtements allaient de l’équipement de bondage fétichiste aux énormes chaussures à plateforme et aux t-shirts à slogan.

John Fairchild, alors tout-puissant rédacteur en chef du Women’s Wear Daily, lui a conféré sa bénédiction en 1989. Selon lui, elle était l’un des six créateurs les plus influents du XXe siècle, avec Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Christian Lacroix et Emmanuel Ungaro. Mais Westwood n’était pas seulement la seule femme; c’était aussi la seule britannique et le seul créateur de sa liste qui n’était pas déjà une marque de plusieurs millions de dollars.

Une « patte » unique, « so british », avec une obsession toute particulière sur la figure la reine et les conflits entre classes sociales. Mais avec les années, l’anticonformiste s’est mué en conformisme, et les provocations de Vivienne Westwood – célébrée par toute l’intelligentsia et les médias – s’est muée en un numéro de comique troupier au service de l’enlaidissement et du système. Par sûr que la Vivienne Westwood de 20ans – qui brisait tous les codes sur son passage – se soit rangée derrière l’anticonformisme obligatoire et la contestation de salon qu’elle a finalement fini par incarner.