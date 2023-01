Le Pape Benoit XVI « gravement malade »

C’est le Pape François qui l’a annoncé mercredi lors de l’audience générale : gravement malade, le Pape émérite Benoit XVI, son prédécesseur, vivrait ses dernières heures,

C’est déjà l’un des souverains pontife qui rentreront dans l’Histoire : théologien de talent, proche de Jean-Paul II, réparateur des dérives liturgiques et dogmatiques de Vatican II, premier pape à « démissionner » de ses fonctions… Benoit XVI est un personnage historique.

Le pape émérite Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, avait démissionné en 2013 en raison d’une santé défaillante et s’était retiré dans le monastère des jardins du Vatican.

Or, le pape François a annoncé ce mercredi 28 décembre que son prédécesseur Benoît XVI était « gravement malade » et qu’il priait pour celui dont la renonciation en 2013 pour raisons de santé avait pris le monde entier par surprise.

Dans sa prise de parole, le souverain pontife avait également appelé les catholiques du monde entier à unir leurs prières pour soutenir Benoit XVI dans ses derniers instants ici-bas.

François a lui-même rendu visite mercredi à Benoît XVI au monastère Mater Ecclesiae, lieu de résidence du pape émérite.

L’ancien pape est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante, mais continuant de recevoir des visiteurs. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli.

Sur la dernière vidéo publique de Benoît XVI, diffusée par le Vatican en août, on voit aussi un homme amaigri, muni d’un appareil auditif, ne pouvant plus parler mais au regard toujours vif.