«La France a un incroyable talent»: la belle victoire de la famille Lefevre

Gagner un télé-crochet avec une chorale familiale de chants sacrés catholiques : c’est l’exploit que viennent de réaliser les Lefevre sur M6.

Ce mardi 15 décembre au soir, le couple Lefevre et leurs six enfants étaient aux anges ! La famille versaillaise a remporté le concours de « La France a un incroyable talent », diffusé sur M6. Confinés dans leur salon à Versailles pour la finale de l’émission du fait du test positif au Covid-19 de l’un de leurs enfants, ces catholiques affichés ont interprétés de merveilleux cantiques de Noël, dont un Douce nuit qui restera dans les annales de la télévision.

Une victoire remportée face à des concurrents issus du monde de spectacle, aux talents souvent impressionnants : magiciens, jongleurs, acrobates… Un parcours effectué avec le soutien des membres du jury (Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara), mais une finale remportée grâce aux votes des téléspectateurs !

La famille Lefevre remporte la saison 15 de La France a un Incroyable Talent ! 🤩🌟🎉

RT pour la féliciter #LFAUIT pic.twitter.com/5YnGfxU7ED — M6 (@M6) December 15, 2020

Une victoire qui est surtout cette d’une fratrie, aux talents partagés, des parents aux enfants. Mais comment une chorale de chants sacrés, plus habituée à la sacralité des églises qu’aux plateaux TV, a-t-elle réussie ce tour de force de remporter ce concours, et le chèque de 100 000 euros ? «Nous sommes convaincus que la beauté, l’harmonie sont des choses qui ne s’expliquent pas et qui touchent directement le cœur» a confié le père de famille au Figaro. «Tout cela est inattendu, du coup on ressent de la fierté. Surtout que nos deux aînés, Gaël, 22 ans, et Blanche 20 ans, se destinent à une carrière dans la musique. Nos enfants sont doués, bien plus que nous. Donc oui, nous sommes fiers d’eux» précise-t-il.

Une belle victoire de la famille Lefevre, sous le signe de la beauté et de la grâce, à quelques jours de Noël.