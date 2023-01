L’architecte Arata Isozaki, lauréat du prix Pritzker, est décédé

L’architecte Arata Isozaki est décédé à l’âge de 91 ans. Il est décédé de causes naturelles mercredi à son domicile de Naha, dans la préfecture d’Okinawa, au Japon.

La carrière prolifique d’Arata Isozaki, l’un des premiers architectes japonais à travailler à l’échelle mondiale, s’est étendue sur plus de six décennies, avec plus de 100 bâtiments construits en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Australie. L’audacieuse tour hélicoïdale Art Tower Mito au Japon, le Qatar National Convention Center à Doha, inspiré par l’arbre Sidra, et l’arène Palau Saint Jordi, créée pour les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, figurent parmi ses œuvres les plus connues.

Isozaki est né à Oita, au Japon, en 1931. Marqué au fer rouge par les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera rapidement obsédé par la reconstruction et l’architecture des bâtiments. Il obtiendra un diplôme dans ce domaine à l’université de Tokyo en 1954.

En 2019, Isozaki est devenu le septième architecte asiatique à remporter le prix Prizker, ou le « Nobel » du secteur, notamment grâce au Musée d’art contemporain de Los Angeles, était particulièrement remarquable.

Parmi ses nombreuses récompenses, il a également reçu la prestigieuse médaille d’or du RIBA pour l’architecture en 1986 et le Leone d’Oro à la Biennale d’architecture de Venise en 1996.