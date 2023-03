Leiji Matsumoto est décédé à l’âge de 85 ans

Matsumoto était connu pour ses sagas de science-fiction épiques, notamment Galaxy Express 999, Queen Emeraldas et Space Battleship Yamato. Son œuvre comportait souvent des thèmes pacifiste et des histoires d’amour.

La fille de Matsumoto, Makiko Matsumoto, a déclaré dans un communiqué que son père s’était « lancé dans un voyage vers la mer des étoiles. Je pense qu’il a vécu une vie heureuse, pensant continuer à dessiner des histoires en tant qu’artiste manga. »

Né en 1938 dans la ville de Kurume, dans le sud-ouest de la préfecture de Fukuoka, Matsumoto n’avait que 15 ans lorsque sa première œuvre, Mitsubachi no Boken (Les aventures de l’abeille), a été publiée dans un magazine de manga.

Après avoir terminé ses études secondaires, il s’installe à Tokyo pour poursuivre son rêve de devenir un artiste professionnel.

Leiji Matsumoto

En 1961, il épouse Miyako Maki, une créatrice de mangas bien connue et l’une des premières femmes artistes du genre au Japon. Ensemble, ils collaborent à plusieurs projets, et il change son nom en Leiji Matsumoto.

Il a connu son heure de gloire dix ans plus tard, après avoir publié Otoko Oidon, une série sur la vie d’un jeune homme pauvre qui se prépare aux examens universitaires. Cette série a connu un énorme succès et a remporté le prix Kodansha Publishing Award for Children’s Manga.

Plusieurs de ses mangas ont été transformés en séries télévisées animées, notamment la série de science-fiction épique Space Pirate Captain Harlock, qui raconte les aventures d’un paria devenu pirate de l’espace, plus connu en France sous le nom « Albator’.

Plus de 150 de ses mangas dépeignent la tragédie de la guerre – Matsumoto avait sept ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Bien des années plus tard, il a déclaré avoir été inspiré par son propre père, qui avait été pilote d’élite de l’armée et lui avait appris qu’il ne fallait jamais faire la guerre car elle « détruit votre avenir ».