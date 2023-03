Médicaments en livraison : de plus en plus courant dans les grandes villes 

Le Deliveroo du Doliprane deviendra-t-il bientôt la norme ? Après les repas, l’alcool ou encore les cigarettes, ce sont les médicaments qui prennent le rythme des livraisons à domicile. En effet, depuis quelques mois, de nombreuses start-up proposent désormais ce service : la livraison de médicament à domicile.

Depuis le début de la crise sanitaire, cette demande de service n’a fait qu’exploser et il est maintenant très facile de se faire livrer son ordonnance directement à son domicile. Pour quelques euros de plus, vos médicaments arrivent directement sur le pas de votre porte, sans que vous ayez besoin de vous déplacer jusqu’à la pharmacie. Parmi les entreprises qui proposent ce nouveau service, Pharmao, une start-up française maintenant présente dans plusieurs centaines de villes de France.

Comme l’explique son fondateur, Nicholas Scheizer, à BFM TV : « Vous allez sur notre site internet et là le patient n’a plus qu’à rentrer son adresse. Il pourra sélectionner la pharmacie de son choix pour se faire livrer et directement, il rentre tous ses documents: l’ordonnance, l’attestation des droits et sa mutuelle et il peut être livré en moins d’une heure. On peut également utiliser notre application mobile ».

Phacil, Mymediks ou encore La Poste via son dispositif « Mes médicaments chez moi » : ils sont nombreux à arriver sur le marché dont la demande ne fait que grandir. Depuis la pandémie, ce confort et cette méthode de livraison ont pris de l’ampleur. Côté tarifs, il faut compter environ 5 euros pour une première livraison et cela augmente en fonction de la distance avec la pharmacie.