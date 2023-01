LVMH : les ventes du géant du luxe s’envolent

Pas mal non ? C’est français ! Le plus grand groupe de luxe au monde a communiqué ses résultats annuels, et ils sont particulièrement encourageants. Une croissance portée par la période de Noël, malgré un ralentissement de l’activité en Chine, Covid oblige.

LVMH a en effet déclaré avoir connu une deuxième année record consécutive en termes de revenus et de bénéfices, malgré les tensions géopolitiques et le coût élevé de la vie.

Les ventes du groupe français ont atteint près de 25 milliards de dollars (19,9 £), soit une augmentation de 9 % au cours des trois derniers mois de l’année.

La société a enregistré une forte croissance en Europe, aux États-Unis et au Japon, qui a compensé les pertes subies en Chine en raison des fermetures de Covid.

En Asie, LVMH a connu une baisse de 20% de sa croissance au cours des neuf premiers mois de l’année, la deuxième plus grande économie du monde ayant doublé sa politique de zéro Covid.

Cependant, le président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, a déclaré qu’il était prudemment optimiste : « Nous avons toutes les raisons d’être confiants, voire optimistes à propos de la Chine », a déclaré M. Arnault lors de la présentation des résultats du groupe.

Les marques de LVMH comprennent Tiffany’s, Christian Dior, Sephora, Hennessey et Moët.

Sa marque de vêtements Louis Vuitton a enregistré des résultats exceptionnels. Ses revenus ont dépassé les 21,7 milliards de dollars pour la première fois. La marque a récemment lancé une nouvelle collaboration avec l’artiste contemporaine japonaise Yayoi Kusama, connue pour son art fait de points colorés.

Les analystes considèrent les résultats de LVMH comme un bon indicateur du marché du luxe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le secteur est en forme.