Patrimoine : La cathédrale de Nantes pourrait rouvrir partiellement fin 2023

Il y a un tout juste un an en juillet 2020, un jeune rwandais mit le feu à la cathédrale de Nantes, plongeant dans les flammes l’édifice religieux et faisant disparaitre a tout jamais le célèbre orgue du XVIIIe siècle qui avait pourtant survécu à la Révolution française et deux guerres mondiales. La cathédrale pourrait rouvrir en 2023.

Depuis son incendie criminel le 18 juillet 2020, la cathédrale de Nantes est fermée au public pour des travaux de dépollution et de rénovation. Mais ce mercredi 30 juin, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) des Pays de la Loire a annoncé que le lieu devrait ouvrir partiellement au public « fin 2023 ».

« Le plomb est un ennemi invisible présent partout dans l’édifice, mais en concentration moins importante qu’à Notre-Dame de Paris », a indiqué Anne-Marie Chepeau-Malhaire, ingénieur du patrimoine à la Drac, en charge de la restauration de la cathédrale : le taux de concentration en plomb y est particulièrement élevé dans la tribune de l’orgue (182 000 microgrammes/m2) et dans le chœur (92 000 microgrammes) alors que le taux maximal autorisé est de 1 000 microgrammes/m2.

Une pollution provoquée par l’incendie des métaux du grand orgue de la cathédrale, qui s’est propagée dans l’ensemble de l’édifice. Un orgue qui avait traversé les siècles disparu en cendres en quelques heures

Pour protéger de la pollution les autres œuvres présentes dans la cathédrale de Nantes, une aspiration du plomb a été mise en place et certains éléments nettoyés en priorité : le tombeau en marbre de François II et Marguerite de Foix, les parents d’Anne de Bretagne, sont désormais protégés sous un « coffrement », comme le cénotaphe du général Lamoricière et pour sécuriser le travail des ouvriers présents sur le chantier, une unité de décontamination a d’ailleurs été installée à l’entrée du monument.

La décontamination complète de l’édifice est prévue de septembre 2021 à janvier 2022, et les travaux de restauration sont prévus de mars 2022 à fin 2023. « Fin 2023, la nef et le chœur seront accessibles au public, mais pas le massif occidental de la cathédrale (au niveau de l’entrée principale), qui sera sans doute encore en travaux », a expliqué Anne-Marie Chepeau Malhaire.

Pour l’orgue, un comité scientifique sera mis en place et sa fabrication devrait prendre 5 à 10 ans. Au total, 15 millions d’euros ont été prévus par l’État pour ce chantier. La fondation du patrimoine a également lancé un appel aux dons pour le grand orgue.