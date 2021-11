À partir du 16 novembre prochain, c’est à la Cité des sciences et de l’industrie que vous avez rendez-vous pour un magnifique banquet mettant à l’honneur les plaisirs de la table et la gastronomie du monde entier. Avant les fêtes, on fait voyager nos papilles !

Un parcours convivial et ludique pour petits et grands

Une jolie occasion d’occuper vos enfants pendant les vacances de la Toussaint. Cette exposition immersive va vous permettre de découvrir tous les secrets de l’art culinaire… mais pas que ! Les bienfaits des aliments sont également mis à l’honneur au détour d’un parcours convivial et ludique durant lequel tous vos sens vont être mis à l’épreuve.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cité des sciences (@citedessciences)

Concours en tout genre, de pâtisseries, livres de recettes, tutos… La cuisine fait désormais plus que jamais partie intégrante de nos vies. Peu importe notre âge, la nourriture est au coeur de toutes les préoccupations ! Et encore plus en tant que Français. Depuis 2010, le « repas gastronomique des Français » a même rejoint les rangs du patrimoine culturel immatériel de l’humanité selon l’UNESCO. De quoi se donner envie d’aller arpenter les allées de la Cité des Sciences dans les prochaines semaines.

Tout pour devenir des Top Chefs

Le parcours commence par la cuisine à proprement parlé, où les visiteurs peuvent découvrir tous les procédés et toutes les techniques qui permettent de sublimer un plat. À l’atelier « Top Gestes », vous avez même la chance d’être coachés par des professionnels pour apprendre les bons réflexes.

S’ensuivent les ateliers sur les couleurs, les textures et les arômes des aliments. Un seul objectif : bousculer nos sens et nos papilles pour en découvrir davantage sur le gout et l’odorat. On termine sur une petite leçon autour de l’histoire du banquet dans les différentes cultures et à travers les siècles.

Si vous êtes tentés par l’expérience, n’attendez pas et réservez vos places dès à présent !