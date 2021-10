Ghostbusting : le nouveau phénomène lié aux applis de rencontre

Vous connaissiez le ghosting ? Laissez-nous vous présenter le ghostbusting ou plus littéralement, la revanche des « ghostés » (oui, il faut suivre). De plus en plus de personnes en ont marre d’être mises de côté sur les réseaux sociaux et décident de réagir. On vous explique tout.

Il survient généralement sur les applis de rencontre. Imaginez : vous êtes en train de nouer des liens (par écrit) avec quelqu’un, vous discutez de plus en plus et cela devient presque sérieux quand soudain : plus de nouvelles, silence radio. Cette personne disparaît et vous rejoignez la grande famille des « ghostés ». Celles et ceux qui ont l’habitude de ce genre d’application l’ont déjà vécu. Face à cela, vous avez le choix entre laisser couler et passer à autre chose ou bien… contre-attaquer. C’est là tout l’art du ghostbusting.

De « ghosté » à « ghostbusters »

Ghosté, vous devenez ghostbusters : vous partez en chasse de votre fantôme ! Plus sérieusement, il s’agit surtout d’essayer d’obtenir des explications à ce si soudain silence. Et certains n’hésitent pas à employer des méthodes peu scrupuleuses. Ainsi, selon le site de rencontre canadien Plenty Of Fish, 38% des « ghostés » se sont déjà lancés dans cette fameuse croisade.

Des limites à ne pas dépasser

Concrètement, comment ça se passe ? Tous les moyens sont bons pour essayer d’obtenir des réponses : sms, via d’autres réseaux sociaux, appels en numéro masqué (voire même en empruntant le téléphone de quelqu’un d’autre). Les ghostbusters se transforment en véritables détectives privés. Et quand cela ne donne rien ? On passe à la vitesse supérieure : stalking sur les réseaux sociaux à l’aide de faux comptes, prise de contact avec l’entourage de votre ghosteur…

Une recherche qui pourrait presque virer à l’obsession. C’est pourquoi il faut être vigilant. Certes, il est normal et sain de souhaiter obtenir des réponses, mais après quelques jours de tentatives, il est quand même essentiel de passer à autre chose. Rappelons que le harcèlement sur les réseaux sociaux ou autres canaux est passible de poursuites. Attention donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation !