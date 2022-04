Pour l’ensemble de sa carrière, Samuel L. Jackson reçoit un Oscar d’honneur

Deux jours avant la cérémonie des Oscars, l’acteur de 73 ans Samuel L. Jackson est monté sur scène pour évoquer sa carrière, marquée par ses rôles dans « Pulp Fiction » et « Jurrasic Park ».

L’acteur américain Samuel L. Jackson a reçu vendredi un Oscar d’honneur récompensant l’ensemble de sa carrière. A 73 ans, l’acteur afro-américain, qui s’est illustré dans des films de Spike Lee (Do the Right Thing) et de Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained) ainsi que comme personnage récurrent de nombreux films Marvel, n’avait jusqu’à présent obtenu qu’une seule nomination aux Oscars pour Pulp Fiction. Il s’est vu remettre une statuette récompensant l’ensemble de sa carrière, deux jours avant la cérémonie des Oscars.

« Cent cinquante-deux titres de films, 27 milliards de dollars de recettes, plus que tout autre acteur dans l’histoire », a résumé Denzel Washington en remettant la récompense à Samuel L. Jackson. L’acteur, assis aux côtés de Quentin Tarantino dans la salle, est monté sur scène pour évoquer sa carrière, notamment ses rôles dans Jurassic Park et Une journée en enfer. « Ce fut un réel plaisir de laisser un souvenir indélébile au public », a-t-il déclaré.

Chez Métropolitaine, on se souviendra en particulier de son incroyable rôle dans « Jurrasic Park », où la réalisation de Steven Spielberg fait crever l’écran de son personnage de John Arnold, alias Ray. Les gros plans sur sa cigarette et son esprit décidé en font un personnage charismatique et rassurant, tandis que sa disparition dévorée par les Raptors jette le téléspectateurs dans un bouffée d’angoisse.

Soulignons aussi le talent de Thierry Desroses, la voix français de Samuel L. Jackson, qui a largement oeuvré pour le charisme et l’aura de l’acteur dans chacun de ses rôles. Chapeau l’artiste !