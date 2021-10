Tir mortel de l’acteur Alec Baldwin : tout ce qu’il faut savoir

Jeudi 21 octobre fut marqué par un drame dans le monde du cinéma américain : l’acteur Alec Baldwin, en plein tournage du western « Rust » a accidentellement tué une directrice de la photographie et blessé à l’épaule le réalisateur du film. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de la mort de la jeune femme.

Halyna Hutchins et Joel Souza ont tous deux été touchés par le tir accidentel d’Alec Baldwin. L’une est décédée, l’autre blessé. Les premiers éléments de l’enquête montrent que c’est bien un tir déclenché par l’arme à feu de l’acteur américain Alec Baldwin qui est en cause.

Le drame s’est passé aux alentours de 13h, sur un célèbre site de tournage de westerns qui se situe en périphérie de Santa Fe. Un appel est immédiatement passé aux services de secours pour venir en aide aux deux blessés. Quelques heures plus tard, la directrice de la photographie succombera à ses blessures. Le réalisateur aura lui, la chance de s’en sortir.

Alec Baldwin, auteur du tir, s’est rapidement exprimé sur Twitter, le lendemain du drame après de longues heures d’interrogatoire : « Je n’ai pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse au regard du tragique accident qui a pris la vie d’Halyna Hutchins, une femme, une mère et une collègue admirée. Je coopère totalement avec les enquêteurs pour comprendre ce qu’il s’est produit ». Le mari de la jeune femme a également pris la parole sur le réseau social : « Notre perte est énorme, et nous demandons aux médias de respecter l’intimité familiale ».

