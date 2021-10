Téléfilms de Noël : toutes les dates que vous devez connaître

Le froid commence à se faire de plus en plus sentir… de quoi nous mettre dans une ambiance automnale des plus agréables et surtout, surtout, de quoi voir bientôt apparaître sur nos écrans les sacro-saints téléfilms de Noël !

Netflix, TF1, M6, toutes les plateformes s’y mettent désormais pour vous concocter une offre alléchante de programme plus attractif les uns que les autres. On fait le point.

Vous pensez que les fêtes de Noël sont encore loin ? Pas si sûr. TF1, M6 et Netflix ont accordé leur violon et lancent bientôt la saison des tant attendus films de Noël. Enfilez vos chaussettes les plus chaudes, préparez-vous un bon chocolat chaud et n’oubliez pas votre plaid le plus confortable : ça sent déjà Noël.

TF1 ouvre le bal dès le 28 octobre

Halloween n’est pas encore passé que les fêtes de fin d’année s’installent déjà sur les chaînes du groupe TF1. Ainsi, dès le 28 octobre prochain, vous pourrez d’ores et déjà profiter des téléfilms de Noël sur la chaîne TMC qui ouvrira officiellement le bal avec son premier long-métrage. Sur TF1, chaîne maîtresse du groupe, il faudra attendre le 4 novembre pour se prélasser devant un bon scénario à l’eau de rose où décors enneigés et sapins en tout genre s’entremêlent.

Netflix et le groupe M6 ne sont pas en reste

Quand TF1 commence… M6 suit généralement de près. Si on s’en tient au calendrier de l’année passée, où TF1 et M6 avaient lancé leur période de Noël le même jour (le 2 novembre), on en conclut que le groupe M6 ne devrait pas tarder non plus à sortir sa grille de programme spécial Noël. Sur Netflix, c’est à partir du 1er novembre que vous pourrez profiter des chants traditionnels et des repas interminables.

À la rédaction de Métropolitaine, nous avons déjà hâte de tous les dévorer afin de vous faire notre petite sélection. Restez connectés…