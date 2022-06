Airbnb interdit l’organisation de fêtes sur sa plateforme

En 2020, Airbnb avait annoncé une interdiction temporaire des fêtes et événements à domicile pour mieux suivre les restrictions de distanciation sociale avec la pandémie. Mais désormais, la firme californienne a annoncé que cette interdiction avait été si concluante de la part des hôtes qu’elle allait être finalement permanente.

« Au fil du temps, l’interdiction des fêtes est devenue bien plus qu’une mesure de santé publique », a déclaré l’entreprise sur son site officiel, affirmant que cette mesure « est devenue une politique communautaire fondamentale pour soutenir nos hôtes et leurs voisins. »

L’interdiction porte sur « toutes les fêtes et tous les événements perturbateurs », avec un accent particulier sur les rassemblements à invitation ouverte (ceux annoncés sur les médias sociaux) et les propriétés « party house ». Les fêtes et « événements perturbateurs » sont tout simplement définis comme tout rassemblement qui attirent les plaintes des voisins.

Airbnb affirme avoir suspendu les comptes de quelque 6 600 hôtes pour avoir enfreint l’interdiction des fêtes en 2021. (Un chiffre soit minuscule si l’on considère que l’entreprise compte plus de 150 millions d’utilisateurs).

A contrario, Airbnb a annoncer lever sa limite d’occupation de 16 personnes, qui avait été également introduite en 2020 au moment de la crise sanitaire. Le groupe justifie sa décision en expiant que beaucoup de propriétés peuvent accueillir confortablement plus de 16 personnes, et que beaucoup d’entre elles sont utilisées pour des « voyages familiaux multigénérationnels et des groupes plus importants. » Ce changement de politique particulier prendra effet « dans les mois à venir », précise Airbnb.

Même avant la pandémie, Airbnb avait lentement modifié ses politiques sur les fêtes. Plus tôt en 2020, la société a supprimé le filtre de recherche « adapté aux événements » et l’option permettant aux annonces d’être marquées comme « fêtes et événements autorisés ». Il a également interdit les « maisons de fête » en 2019 après la mort de cinq personnes lors d’un événement d’Halloween réunissant plus de 100 personnes dans une propriété Airbnb à Orinda, en Californie.