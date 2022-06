Un site web pour écouter les sons de la nature du monde entier

Amateur de bruit blanc pour vous aider à vous concentrer au travail ? Ou pour tout simplement vous endormir ? Chez Métropolitaine, on a découvert un site web qui vaut le détour… Car tous les sons sont dans la nature !

Earth.fm, ce sont des enregistrements sonores du monde entier. Mais pas n’importe lesquels : des enregistrements de la nature, des sons du vent, du craquements des arbres et de la mélodie des oiseaux.

Le site, qui se présente comme « Comme Spotify, mais pour les paysages sonores naturels » permet de se plonger dans les sons de la campagne malaise, indienne ou ghanéenne.

Les sons sont recueillis par de nombreux contributeurs qui ont l’expérience de l’enregistrement du monde naturel dans des endroits comme le Brésil, l’Espagne, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres listes de lecture spécialisées des sons disponibles sur Earth.fm et passer du Brésil à l’Égypte en quelques minutes.

Sur sa page « À propos », le site mentionne des études qui montrent les avantages des paysages sonores sur le bien-être d’une personne, notamment l’effet positif des sons de l’eau et des oiseaux sur le stress. Le site fonctionne également comme une sorte d’outil de conservation, notant que « les paysages sonores sont de plus en plus rares, car nous, les humains, continuons à détruire les écosystèmes naturels qui les produisent. »

En plus d’écouter chacune des bandes sonores, vous découvrirez également des associations à but non lucratif, comme celles qui se consacrent à la plantation d’arbres et à la restauration de la nature. (Les organisations à but non lucratif peuvent être locales ou non dans les zones liées à un paysage sonore enregistré spécifique).

Earth.fm ajoute de nouveaux sons tous les trois jours pour une nouvelle expérience. Si vous recherchez un moment de zen, c’est un excellent moyen de changer de paysage…sonore.