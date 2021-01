Confinements : les vente de PC explosent !

Les ventes d’ordinateurs battent des records, et n’ont jamais été aussi élevées depuis dix ans : 300 millions d’unités se sont vendues dans le monde en 2020. Une croissance portée par le confinement et la nécessité de travailler – ou de se divertir – à la maison.

Selon le cabinet IDC, les ventes de PC auraient augmenté de 13% en 2020, soit 300 millions d’ordinateurs : une croissance jamais vue depuis 2010, à une époque où les consommateurs commençaient à abandonner les ordinateurs classiques pour les tablettes.

Une reprise des ventes largement provoquée par l’épidémie mondiale et le confinement, car les analystes prévoyaient même une chute des ventes en début d’année 2020. En mai, quelques jours avant le confinement, les ventes de PC furent même meilleures que lors du Black Friday de 2019.

En France, le marché a même progressé de 9%en volume :« Les consommateurs ont acheté des PC pour travailler de chez eux, pour les devoirs de leurs enfants à la maison, mais aussi pour du loisir comme le jeu vidéo » selon Mustapha Nhari, le directeur général d’Asus France interrogé dans les Échos. Une vague de consommation principalement orientée vers les ordinateurs portables.

Logique, quand on comprend que l’essentiel de ces achats était destiné à un usage domestique. A contrario, les ordinateurs de bureaux ont probablement pâti du télétravail, avec une baisse de 20% des ventes. Sur ce secteur, le chinois Lenovo reste en tête avec HP et Dell.

Une tendance partie pour durer en 2021 dès lors que les consommateurs ont pris de nouvelles habitudes de travail et de loisir. Et désormais le marché des PC se dispute déjà ces nouveaux consommateurs qui officient depuis chez eux, en proposant des modèles toujours plus performants en termes de webcam ou de micros, alors que ces propriétés étaient souvent secondaires jusque là.

Une donnée demeure méconnue : la crise économique qui se profile va-t-elle impacter le secteur, et dans quelle proportion ?