Guerre des consoles : la Xbox rentre dans l’arène

Entre la Xbox Série X de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony, ce sont deux géants des nouvelles technologies et des jeux vidéo qui s’affrontent ce Noël 2020. Des consoles « nouvelle génération » qui s’apprêtent à se tailler la part du lion dans un marché mondial évalué désormais à près de 5 milliards d’euros.

Une nouvelle génération de consoles, cela n’arrive pas tous les jours. Cela n’arrive même, depuis les années 90, qu’en moyenne tous les sept ans. Un moment attendu impatiemment par les joueurs et par tout un secteur du jeu vidéo qui pèse désormais plus lourd que l’industrie du cinéma.

Qu’il est loin le temps où le marché du jeu vidéo était trusté par Sega et Nintendo ! Aujourd’hui, ce sont bien Sony et Microsoft qui dominent le monde du jeu vidéo. Une concurrence acharnée qui prend un nouveau tournant ce 10 novembre avec la sortie de la Xbox série X, neuf jours avant la sortie de la PlayStation 5. Deux consoles qui ont d’ailleurs adopté la même stratégie marketing la en proposant chacune deux versions : des modèles premium à 499 € et des modèles un peu moins « performants » à 399 € pour Sony et 299 € pour Microsoft. Les deux entreprises se targuent d’ailleurs de proposer des produits « complets », en ne vendant pas seulement de simples consoles de jeux, mais de véritables ordinateurs pour toute la famille.

C’est au niveau du design que les deux constructeurs ont marqué leur différence : avec des dimensions imposantes (390 mm de large, 260 de long, 4,5 kilos), un habillage bleu et blanc cassé, des lignes futuristes, la PS5 tranche par rapport à ses aïeules des générations précédentes, qui misaient systématiquement sur des couleurs unies et des lignes sobres.

La sobriété justement, par un amusant chassé-croisé, c’est finalement la Xbox qui y revient. Deux blocs unis noir ou blanc : un design simple et discret, mais qui divise.

Côté performance enfin, s’il y aura certainement un avant et un après dans l’histoire du jeu vidéo entre les générations de consoles précédentes et celle-ci, il est pour l’instant difficile de distinguer la Xbox série X et la PlayStation cinq. Deux super ordinateurs, qui promettent une rapidité et des graphismes à couper le souffle.

Faut-il acheter une nouvelle XBox ou une nouvelle Playstation ?

Mais faut-il pour autant investir dans l’une de ces deux consoles dans les prochaines semaines ? Si vous, ou votre compagnon, êtes férus de jeu vidéo, la question ne se pose pas vraiment, car la curiosité et la passion vous ont déjà probablement incités à précommander l’une des deux machines.

Pour les autres, soyons clairs : il est peut-être trop tôt. D’abord, il n’existe pour l’instant quasiment aucun jeu qui puisse être joué sur ces consoles de nouvelles générations. Seule une poignée de titres sont disponibles sur les catalogues de la Xbox série X et de la PlayStation 5. Autant vous dire que dans les prochaines semaines il y a fort à parier que vous continuiez de jouer avec votre « ancienne » console. De plus, à 500 euros chacune, les deux consoles restent extrêmement chères, alors que le prix diminuera dans les prochaines années. Enfin, un détail, et non des moindres : les performances promises en termes de graphisme passeront inaperçues si vous n’avez pas chez vous un téléviseur dernier cri. La raison appelle donc à la patience.