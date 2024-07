Quels sont les atouts de la 5G ?

La 5G, nouvelle génération de réseau mobile, commence à se déployer en France et promet de révolutionner notre façon d’utiliser internet. Débits fulgurants, temps de réponse ultra-courts et connexion massive d’objets : les atouts de cette technologie sont nombreux et ouvrent la voie à des innovations dans de nombreux domaines.

Un débit fulgurant pour des usages toujours plus gourmands

L’un des principaux avantages de la 5G réside dans sa vitesse de téléchargement et d’envoi de données. Avec des débits pouvant atteindre 100 Gbit/s, soit jusqu’à 100 fois plus rapides que la 4G, la 5G permet de télécharger des fichiers volumineux en un clin d’œil, de regarder des vidéos en streaming en haute définition sans saccades et de jouer à des jeux en ligne immersifs. Cette rapidité accrue répond aux besoins croissants des utilisateurs, qui consomment de plus en plus de contenus numériques. La 5G permet aussi aux entreprises de performer. C’est la raison pour laquelle bon nombre d’opérateurs télécoms aident les professionnels à s’équiper, comme le groupe Stelogy.

Une faible latence pour des applications en temps réel

Outre sa rapidité, la 5G se distingue également par sa très faible latence, c’est-à-dire le délai entre l’envoi d’une information et sa réception. Grâce à un temps de réponse réduit à une milliseconde, contre 10 millisecondes pour la 4G, la 5G permet de développer de nouvelles applications en temps réel qui nécessitent une grande réactivité. Cela ouvre la voie à des innovations dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, de la télémédecine, des véhicules autonomes et de l’industrie 4.0.

Une connexion massive d’objets pour l’internet des objets

La 5G est également conçue pour connecter un nombre massif d’objets simultanément. Cette capacité, appelée « massive IoT » (Internet of Things), permet de relier des milliards d’appareils du quotidien, tels que des capteurs, des ampoules connectées ou des machines industrielles. Cela aide à collecter des données en temps réel et à optimiser le fonctionnement de nombreux systèmes, avec des applications concrètes dans les domaines de la ville intelligente, de l’agriculture ou de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.