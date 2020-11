Les marchés parisiens accueillent des libraires ce week-end

Dans un contexte difficile de confinement, la municipalité parisienne vient en aide à ses libraires. Ce samedi 7 et dimanche 8 novembre, ils sont invités à profiter de stands dans les différents marchés de la capitale pour se faire connaître et proposer leurs services de commande et de retrait.

Bonne nouvelle pour les librairies parisiennes ! Alors que les mesures mises en place par l’État dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ont lourdement impacté l’activité des petits commerces, la municipalité a souhaité venir en aide aux libraires.

Pour se faire connaître dans leur quartier et toucher un nouveau public, un dispositif exceptionnel a été mis en place : 97 stands ont été mis gracieusement à la disposition des libraires sur 38 marchés, dans 16 arrondissements de la capitale. Ils sont ainsi invités à présenter leurs univers, leurs ouvrages, et surtout les solutions trouvées dans le cadre du confinement comme les livraisons à domicile ou les retraits de commandes.

Les libraires au marché !

Pour profiter de cette mesure et candidater, il faut être une librairie, commerciale ou associative, et avoir son siège social dans la capitale. Qu’elles soient spécialisées ou de littérature générale, elles sont toutes invitées à postuler pour profiter de ses stands spécialement mis à disposition. Petit détail : seront favorisées les librairies dont l’activité repose majoritairement sur la vente de livres neufs.

Une superbe initiative, mais on déplorera néanmoins que sur son site Internet, la mairie de Paris se garde le droit de sélectionner les candidats sur la base de critères politiques et idéologiques en discriminant en fonction « de la capacité de la librairie à favoriser les enjeux liés aux droits culturels, à l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité culturelle ».

À l’heure où toutes nos précieuses librairies de quartier sont menacées, choisir d’aider ou non celles-ci en fonction du taux d’ouvrages proposés « en écriture inclusive » est quelque peu déplacé.