« Un p’tit truc en plus » bat tous les records. Après 10 semaines en salles, le film d’Artus a franchi le cap des 8,5 millions d’entrées et passe devant Rabbi Jacob ou la famille Bélier. Avec un millions d’entrées hebdomadaires, c’est le plus grand succès du cinéma français de 2024.

La comédie d’Artus est un immense carton ! Après sa dixième semaine en salle, « Un p’tit truc en plus » dépasse les 8,5 millions d’entrées, et fait mieux que « La Famille Bélier » et « Rabbi Jacob ». Le film cumule 1 million de spectateurs par semaine et fonce sur les 10 millions d’entrées, une performance atteinte pour la dernière fois par un film français il y a 10 ans par « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? ».

29ème plus large succès hexagonal

« Un p’tit truc en plus » est le 29ème plus gros succès du cinéma français. Le comédie feel-good suit deux bandits en cavale qui se cachent dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. Une expérience qui va les bouleverser, tout comme les autres héros de cette histoire. Le film, qui compte notamment à l’affiche Alice Belaïdi, Artus et Clovis Cornillac, traite le handicap avec beaucoup d’humour et d’intelligence.

S’il a participé à beaucoup de téléfilms et d’émissions télévisées, c’est la première fois que l’humoriste Artus se prête au métier de réalisateur et de metteur en scène. Vu ce succès retentissant, nul doute qu’il repassera bientôt derrière la caméra.