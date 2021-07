Insolite : Un youtubeur créé un ordinateur de poche sous macOS

Plus gros qu’un smartphone, plus puissant qu’une tablette, mais plus portable qu’un ordinateur portable : un jeune « geek » américain a publié une vidéo sur sa chaine YouTube dans laquelle il fabrique… un ordinateur de poche, mais qui fonctionne sous macOS Big Sur ! Un MacBook de poche en somme…

Un Vlog de huit minutes publiées par le Youtubeur « Iketsj » qui ravira les plus geek d’entre nous : avec un ordinateur de poche qui comprend comprend un LattePanda Alpha SBC (single board computer) et un processeur Intel Core m3 et 8 Go de RAM, ainsi qu’une carte microcontrôleur Arduino Leonardo, un SSD SATA de 240 Go, le tout dans un boitier créé avec une imprimante 3D.

Une vidéo qui a aussi des allures « d’ASMR » pour les moins bricoleuses : il est très satisfaisant d’observer ce Youtubeur monter, pièce par pièce, câble par câble, ce gadget insolite, pour admirer à la fin ce MacBook insolite sous la forme d’un ordinateur digne des années 1990.

Une fois l’appareil définitivement monté, l’appareil semble fonctionner normalement, et sur macOS ! Hormis l’indicateur de batterie qui ne semble pas fonctionner, l’interface semble parfaitement opérationnelle sur les images diffusées sur la vidéo.

Mais cet ordinateur de poche fonctionne-t-il réellement au quotidien ? Le Youtubeur est honnête et douche les espoirs de ceux qui voudraient l’imiter : « Peut-être allez-vous me dire que ce macOS de poche n’est pas pratique (…) Eh bien, bien sûr, vous avez raison. Je voulais juste me lancer le défi d’en fabriquer un de moi-même » précise le Youtubeur à la caméra.

D’ailleurs, il s’empresse de préciser que le prix des pièces détachées nécessaires à ce petit exploit technologique revient finalement… À un prix supérieur de celui d’un simple Mac mini M1 ! Une démarche simplement motivée par la curiosité et le goût du bricolage, qui ne manque malgré tout pas de panache !