La fille de Steve Jobs se moque publiquement du dernier IPhone

Sur son compte instagram, la plus jeune fille de Steve Jobs a partagé un meme se moquant du faible niveau d’innovation du dernier iPhone. Coup dur pour l’image de la marque à la pomme ?

C’est un meme hilarant, qui revient régulièrement à chaque sortie d’un nouvelle iPhone (ou à chaque édition du jeux video Fifa) : la photo d’un homme déballant fièrement une nouvelle chemise identique à celle qu’il porte. Avec la mention « Me upgrading from iPhone 13 to iPhone 14 », la publication à de quoi faire sourire.



Mais au siège d’Apple, on a peut être fait la grimace quand on a appris que la blague avait été partagée par la plus jeune fille de Steve Jobs, le sacro-saint gourou de l’entreprise américaine. Probablement moins une critique de l’héritage de son père qu’une simple blague de consommatrice de smartphone, la publication à tout de même fait le tour de la planète, alors qu’Apple venait de révéler – avec sa grand messe habituelle – les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14.

Celles-ci comprennent un nouvel appareil photo, une batterie plus longue et une capacité d’appel d’urgence.

L’événement annuel est suivi de près par les geeks avides d’avoir un aperçu du joujou technologique, mais aussi par les investisseurs qui tentent de prévoir si les mises à niveau seront suffisamment intéressantes pour déclencher une vague d’achats.

D’ailleurs, avant d’être partagé par Eve Jobs, le fameux meme circulait d’abord sur les comptes Instagram d’investisseurs et de parodie du monde de la finance, comme Wall Street Memes.

Eve Jobs, mannequin et cavalière, utilise plus généralement son compte Instagram pour donner des nouvelles de sa carrière, comme un aperçu de son apparition sur la couverture de Vogue Japon.

Le légendaire dirigeant d’Apple, Steve Jobs, qui a supervisé certains des plus grands développements en matière de téléphones et d’ordinateurs personnels, est décédé en 2011 d’un cancer à l’âge de 56 ans.