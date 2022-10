Kim Kardashian lance sa société… de capital-investissement

La star américaine de télé-réalité n’est pas seulement l’une des premières – et les plus importantes – influenceuses de la planète. La richissime héritière est désormais cogérante d’une société d’investissement.

Depuis de nombreuses années, « Kardashian » rime avec « argent ». Désormais, cela rimera aussi avec « capital investissement » Cofondée avec un ancien dirigeant Carlyle Group, « SKKY Partners » se concentrera sur les investissements dans les secteurs de la consommation et des médias, a indiqué la star dans un tweet.

I’m pleased to announce the launch of @SKKYPartners with private equity veteran Jay Sammons as co-founder and co-managing partner, along with @KrisJenner who will serve as partner at our firm. pic.twitter.com/KExQTsVGbf — Kim Kardashian (@KimKardashian) September 7, 2022

Kim Kardashian sera cofondatrice et co-gérante, tandis qu’un certain Jay Sammons s’occupera des opérations quotidiennes de la société. L’un apporte son image, l’autre son savoir-faire. Et c’est certainement mieux ça que l’inverse, car nous restons dubitatives sur les talents d’investisseuse de Kim K.

Le père Kardashian, Kris Jenner, sera également associée à la société. « Ensemble, nous espérons tirer parti de notre expertise complémentaire pour créer la prochaine génération de société de capital-investissement spécialisée dans les produits de consommation et les médias », a déclaré la star de la télé-réalité devenue chef d’entreprise dans un tweet.

Son partenaire commercial, le fameux Jay Sammons, est l’ancien responsable mondial de la consommation, des médias et de la vente au détail au sein du groupe Carlyle, une société d’investissement multinationale américaine. Il comptait parmi ses clients les marques bien connues Supreme, Beats by Dr. Dre, Vogue International, Moncler…

La star de la télé-réalité, qui a connu la célébrité après avoir participé à l’émission familiale « Keeping Up With the Kardashians », a connu ces dernières années un succès entrepreneurial et aurait une valeur nette de 1,8 milliard de dollars, selon Forbes.

La jeune femme de 41 ans est la dernière célébrité à lancer sa propre société de capital-investissement et de capital-risque, après Gwyneth Paltrow, Leonardo DiCaprio et Ashton Kutcher.