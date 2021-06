La nouvelle Switch de Nintendo pourrait arriver en septembre

La nouvelle console portable Switch de Nintendo pourrait être présentée avant le grand salon du jeu vidéo « l’E3 » organisé le 12 juin prochain.

Selon le média américain Bloomberg, Nintendo pourrait sortir sa nouvelle version de la Switch, dont on parle beaucoup, en septembre ou en octobre prochain. Une annonce particulièrement attendue chez les fans de la firme japonaise.

La fabrication de la nouvelle console portable serait programmée pour le mois de juillet et toujours selon Bloomberg, la console pourrait être annoncée avant le salon E3, qui démarre sous forme virtuelle le 12 juin. Une manière de faire sensation avant même le début du salon.

En effet, une annonce en amont du salon permettrait aux éditeurs tiers, ainsi qu’à Nintendo lui-même, de présenter leurs futurs jeux disponibles sur cette nouvelle console lors de ce grand raout devenu le plus grand salon dédié aux jeux vidéo. Cette nouvelle version de la Switch utiliserait un silicium plus puissant de Nvidia fonctionnant avec la technologie DLSS, permettant une sortie 4K sur un téléviseur. Elle disposerait également d’un écran OLED de 7 pouces provenant de Samsung.

Selon les médias américains, Nintendo se déclare « confiant » dans sa capacité à honorer les commandes, malgré la pénurie mondiale de puces et d’autres composants. « Les chaînes de production sont mieux préparées à l’éventuel bouleversement des composants et les pièces utilisées par Nintendo sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivaux », peut-on lire dans Bloomberg qui prévient toutefois que « la capacité de l’entreprise à répondre à la demande des consommateurs ne sera pas garantie. »

Le modèle actuel de la Switch a été difficile à trouver dans de nombreuses régions tout au long de l’année dernière, l’augmentation de la demande pendant la pandémie ayant été exacerbée par les difficultés de la chaîne d’approvisionnement.