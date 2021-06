Google développe son système de détection des tremblements de terre

Google étend son système de détection et d’alerte sismique basé sur Android, comblant ainsi les lacunes dans les régions du monde dépourvues de sismomètres et aucun système d’alerte précoce. À partir d’aujourd’hui, le programme qui a été lancé en Californie l’année dernière sera également disponible en Grèce et en Nouvelle-Zélande.

Il s’agit également d’une nouvelle étape pour la firme californienne : c’est la première fois que l’entreprise s’occupera de l’ensemble des opérations, de la détection du tremblement de terre à l’alerte des personnes. Les appareils Android vont d’abord détecter les ondes générées par les tremblements de terre. Google analysera ensuite les données fournies par les téléphones et enverra une alerte précoce aux utilisateurs de la zone touchée. Les utilisateurs recevront les alertes automatiquement, à moins qu’ils ne décident de ne pas utiliser ce service.

Lorsque Google s’est lancé dans cette entreprise, il travaillait avec l’United States Geological Survey et le bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie pour envoyer des alertes sismiques aux utilisateurs d’Android en Californie. Cette fonctionnalité est désormais disponible en Oregon et sera étendue à Washington en mai. L’année dernière, Google a commencé à recueillir des données sur les tremblements de terre à partir des téléphones. Il a ensuite utilisé ces données pour fournir des informations aux utilisateurs qui recherchaient « tremblement de terre » ou « tremblement de terre près de chez moi » sur leur téléphone.

Le système de Google fonctionne parce que chaque téléphone est déjà équipé d’un accéléromètre, qui peut détecter les mouvements. L’accéléromètre peut également détecter les ondes sismiques primaires et secondaires, agissant presque comme un « mini-sismomètre, rejoignant des millions d’autres téléphones Android pour former le plus grand réseau de détection des tremblements de terre au monde », selon Google. Les sismomètres sont des appareils qui détectent les mouvements du sol, comme les tremblements de terre.

Un système qui présente néanmoins certaines limites. Les personnes les plus proches du tremblement de terre ne seront probablement pas beaucoup prévenues à l’avance puisqu’elles seront les premières à détecter le séisme. Mais leurs téléphones permettront d’avertir les personnes plus éloignées, leur donnant ainsi le temps de se mettre à l’abri.