Le Brésil ne bloquera finalement pas Telegram

Après un bras de fer de plusieurs semaines avec les autorités brésiliennes, l’application Telegram a donné des gages et ne sera finalement pas interdite.

Considérant que ses demandes avaient été « pleinement satisfaites » et que la messagerie en ligne s’était conformée aux ordres judiciaires, le juge de la Cour suprême brésilienne a finalement révoqué, dimanche 20 mars, « la décision de suspendre complètement et intégralement le fonctionnement de Telegram au Brésil ».

Vendredi, le juge Alexandre de Moraes avait demandé à l’Agence nationale des télécommunications (Anatel) de procéder à « la suspension complète et intégrale du fonctionnement au Brésil de Telegram », jusqu’à ce que cette dernière « applique les ordres judiciaires » qui lui ont été imposés.

Le lendemain, il accordait à la plate-forme un délai de vingt-quatre heures après que Pavel Durov, le fondateur de la plate-forme, a présenté ses excuses à la Cour suprême et affirmé qu’il s’agissait d’un simple « problème de communication ». « Il semble que nous ayons eu un problème avec les e-mails entre nos adresses d’entreprise telegram.org et la Cour suprême du Brésil », s’est défendu M. Durov, assurant qu’il n’avait à cause de cela pas pu prendre connaissance des demandes adressées par la Cour.

Alexandre de Moraes avait décidé de bloquer la populaire messagerie en ligne, très utilisée par le président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, et ses réseaux à sept mois de la présidentielle, lui reprochant de ne pas faire le nécessaire pour combattre la propagation de fausses informations, d’avoir refusé de bloquer le compte d’Allan dos Santos, blogueur bolsonariste visé par une enquête pour désinformation, ou encore de ne pas coopérer dans des affaires de pornographie infantile.