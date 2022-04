Inauguration de la Micro-Folie de la Fondation Fiminco

La Fondation Fiminco, installée à Romainville (Seine-Saint-Denis) a inauguré sa Micro-Folie en décembre dernier. Composé d’un Musée numérique, d’un Fablab, d’un espace de réalité virtuelle et d’une ludothèque, ce dispositif porté par l’Etablissement Public de La Villette permet de créer un espace de médiation culturelle à destination de tous les publics. La Micro-Folie se veut également mobile et à disposition du territoire.

Créée en 2016 par Groupe Fiminco, la Fondation Fiminco est un lieu unique dédié à l’art contemporain. Elle s’est installée il y a trois ans sur une ancienne friche industrielle de Romainville et y développe depuis un quartier culturel qui deviendra, à termes, le plus grand d’Europe. Objectif : agréger un large écosystème autour de la création artistique, allant de l’artisanat d’art au spectacle vivant.

La Fondation Fiminco réunit des espaces d’exposition, des galeries d’art, des ateliers d’artistes et des partenaires institutionnels culturels comme le Fonds Régional d’Art Contemporain d’Ile-de-France. Le cœur de la Fondation ? Une résidence qui accueille 17 artistes chaque année. Ils bénéficient ainsi, en totale gratuité, d’un hébergement et d’un espace de travail, mais aussi d’ateliers de création (menuiserie, sérigraphie, gravure, vidéo…).

C’est au sein de cet écosystème unique que la Fondation Fiminco a inauguré sa Micro-Folie en décembre dernier. Supervisé par le ministère de la Culture et imaginé par La Villette, ce dispositif s’articule autour d’un Musée numérique en collaboration avec 12 partenaires institutionnels que sont les grands musées nationaux. Cette galerie virtuelle accessible à tous réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre. Chacun peut ainsi, à l’aide d’un médiateur, découvrir l’art sous toutes ses formes.

En plus du musée numérique, la Micro-Folie de la Fondation Fiminco propose plusieurs modules complémentaires comme un Fablab (imprimante 3D, presse à T-Shirt, machine à coudre numérique) et une ludothèque (activités ludiques et conviviales à destination des enfants).

La philosophie du dispositif Micro-Folie est de se mettre au service des territoires et des publics. Pour ce faire, celles-ci peuvent être itinérantes et se déplacer au gré des envies et des besoins des collectivités qui peuvent les accueillir dans des espaces aussi divers qu’une médiathèque, une salle des fêtes, le hall d’une mairie…. La Fondation Fiminco ambitionne de faire circuler la sienne en Seine-Saint-Denis, au plus proche des habitants.