Les flux Insta et Facebook vont afficher encore plus de contenus que l’on ne suit pas

Vous l’avez évidemment remarqué : votre flux sur Instagram est désormais pollué par une foule de contenus provenant de comptes que vous ne suivez pas. C’est la nouvelle politique à l’oeuvre chez Meta et ce n’est pas près de s’améliorer. De quoi donner envie de faire une petite cure de réseaux sociaux.

On se connecte sur Instagram pour voir les photos de nos amis en vacances et l’on se retrouve avec des publicités pour des lave-linge et des vidéos d’influenceuses qui font des quiches : scroller Insta est devenue une gageure. Et ce n’est que le début : le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que sa société va plus que doubler la quantité de contenu des comptes recommandés que les utilisateurs voient lorsqu’ils sont sur Instagram et Facebook. Le chef d’entreprise a d’ailleurs précisé que ces recommandations représentent actuellement environ 15 % du contenu sur Facebook, et que le pourcentage est déjà plus élevé sur Instagram. On avait remarqué !

Cette politique, que Mark Zuckerberg qualifie pudiquement de « moteur de découverte » est un changement radical par rapport à l’historique de Facebook et d’Instagram sur l’affichage des publications d’un utilisateur. Ce changement est destiné à concurrencer l’utilisation intensive de l’IA par TikTok pour diffuser des vidéos, quelle que soit leur origine. Une « Tiktokisation » d’Insta pour répondre au réseau social chinois ?

Lors de l’annonce des résultats trimestriels de son groupe, Mark Zuckerberg a expliqué que « l’intelligence artificielle trouve du contenu supplémentaire que les gens trouvent intéressant, cela augmente l’engagement et la qualité de nos flux« . Un changement de paradigme important puisque depuis leurs origines, les deux réseaux sociaux se voyaient comme un flux réservé au contenu soigneusement choisi par l’utilisateur. Mais les temps changent.