Paris manque de bornes pour les voitures électriques

Selon une étude britannique, la capitale française serait particulièrement mal dotée en termes de bornes pour les voitures électriques. Il faut dire que Paris est devenue un enfer pour les voitures, qu’elles soient électriques ou non.

Voilà qui pourrait décourager les Parisiens soucieux de soigner leur image sociale avec un véhicule électrique : selon Uswitch, un comparateur britannique de prix de l’énergie, Paris serait dans le top 10 des pires villes européennes en termes de disponibilités des bornes de recharges pour recharger les véhicules électriques. À peine 0,16 borne de recharge au kilomètre carré, ce qui fait de Paris la pire ville à l’ouest du continent européen. Oslo arrive en tête avec 5,47 stations par kilomètre carré, avec 2481 stations au total, devant Londres (4991 stations, 3,17 au kilomètre carré) et Amsterdam (680 stations, 2,24 par kilomètre carré).

Paris ne compte en effet que 400 bornes dans toute la ville.

Un chiffre qu’il convient d’éclairer sous le prisme de la politique anti-voiture entreprise par la municipalité parisienne depuis de nombreuses années : car pour installer une borne, encore faut-il des places de parking pour garer sa voiture le temps de la charge. Or, depuis de nombreuses années, les places de parking, comme les arbres et les rues propres, semblent s’évaporer comme par un enchantement dans notre capitale bien-aimée.

Attention toutefois, selon certaines études, sur toute sa durée de vie, de sa conception à sa fabrication, son utilisation et sa destruction, un véhicule électrique serait plus polluant et rejetterait plus de CO2 dans l’atmosphère qu’un véhicule à essence. D’autant plus quand ce véhicule électrique circule dans un pays dont la production électrique serait particulièrement néfaste pour les gazs à effet de serre, comme les centrales à charbon.