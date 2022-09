L’Irlande condamne Instagram pour violation de la confidentialité des données des mineurs

En Irlande, le régulateur a infligé une amende de 405 millions d’euros à Instagram pour avoir violé la vie privée des enfants. Une sanction qui en annonce d’autres ?

La plainte, déposée de longue date, concernait les données des enfants – notamment leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques.

Or, bon nombre de mineurs ont adopté l’option « compte professionnel », notamment pour accéder à certaines données, comme le nombre de visites de leur profil. Un changement de statut qui a rendu un certains nombre d’informations publiques, sans que les utilisateurs soient au courant.

Le propriétaire d’Instagram, Meta, a déclaré qu’il prévoyait de faire appel en Irlande. Il s’agit de la troisième amende infligée à l’entreprise par le régulateur.

Un responsable de la Meta a déclaré à BBC News : « Cette enquête s’est concentrée sur d’anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d’un an et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à garder les adolescents en sécurité et leurs informations privées. Toute personne de moins de 18 ans voit son compte automatiquement réglé sur privé lorsqu’elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu’elle connaît peuvent voir ce qu’elle publie et que les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas. Bien que nous nous soyons engagés pleinement avec le CPD tout au long de son enquête, nous ne sommes pas d’accord avec la façon dont cette amende a été calculée et nous avons l’intention de faire appel. »

C’est la première fois qu’une amende aussi importante pour une violation du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.

Mais l’année dernière, l’Union Européenne a infligé à WhatsApp une amende de 225 millions d’euros, tandis que l’autorité luxembourgeoise chargée de la protection des données a infligé à Amazon une amende record de 746 millions d’euros.