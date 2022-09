Changement climatique : cet été aura été l’été de tous les records

Cet été a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon les données fournies par les satellites de l’Union européenne.

À la suite d’une série de vagues de chaleur extrêmes et d’une longue période de sécheresse, les mois de juin, juillet et août ont battu tous les records de température. Selon le Copernicus Climate Change Service, ces données montrent que le mois d’août a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, et ce « avec une marge substantielle ».

À l’échelle mondiale, les chercheurs affirment que le mois d’août fut le troisième plus chaud jamais enregistré. L’été a été 0,4°C plus chaud que le précédent record… établi seulement l’année dernière.

Le mois d’août en particulier a été incroyablement plus chaud, avec en moyenne 0,8 °C de plus que le même mois en 2018.

« Une série intense de vagues de chaleur à travers l’Europe, associée à des conditions exceptionnellement sèches, a conduit à un été d’extrêmes avec des records en termes de température, de sécheresse et d’activité des incendies dans de nombreuses régions d’Europe, affectant la société et la nature de diverses manières », a déclaré Freja Vamborg, scientifique principale du Copernicus Climate Change Service.

« Les données montrent que nous n’avons pas seulement connu des températures record en août pour l’Europe, mais aussi pour l’été, le précédent record d’été ne datant que d’un an. »

Mais le tableau n’était pas uniforme – de nombreuses régions dans le monde ont connu des averses importantes qui ont entraîné des inondations. Comme nous l’avons vu récemment au Pakistan, des conditions plus humides que la moyenne ont déclenché d’énormes inondations, entraînant des pertes humaines et matérielles.

Les données satellitaires montrent également que les précipitations ont été supérieures à la moyenne dans la majeure partie de la Scandinavie et dans certaines régions du sud et du sud-est de l’Europe, où une tempête « derecho » a provoqué des vents et des pluies extrêmes.

Selon les climatologues, il faut s’attendre à des chaleurs extrêmes et à des conditions humides dans un climat en réchauffement, où les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont fait augmenter les températures de plus de 1,1 °C à l’heure actuelle.