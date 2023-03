Meta lance une option de vérification payante

Tout le monde s’est moqué d’Elon Musk quand il a appliqué cette idée sur Twitter : les utilisateurs de Facebook et d’Instagram aux États-Unis pourront, eux aussi, bientôt payer pour obtenir la petite pastille bleu sur leur compte.

Meta a commencé vendredi à tester une option de vérification payante pour les utilisateurs américains des deux réseaux sociaux, a annoncé le PDG Mark Zuckerberg sur Instagram. L’entreprise prévoit de déployer progressivement l’option payante à un plus grand nombre d’utilisateurs américains au cours des prochaines semaines.

Testée pour la première fois en février en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’option Meta Verified est proposée à partir de 11,99 dollars par mois sur le web et 14,99 dollars par mois sur mobile. Outre la vérification, l’option offre des avantages tels qu’une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité et un accès direct à l’assistance clientèle.

Pour éviter les faux comptes, les clients qui souhaitent obtenir le badge bleu doivent fournir une pièce d’identité gouvernementale correspondant au nom et à la photo de leur profil. Les utilisateurs doivent également être âgés de plus de 18 ans pour pouvoir bénéficier du nouveau service.

« Cette nouvelle fonctionnalité vise à renforcer l’authenticité et la sécurité de nos services », a écrit Mark Zuckerberg en février dans un canal de diffusion d’Instagram.

Meta rejoint d’autres plateformes, comme Discord, Reddit et YouTube, qui ont leurs propres modèles d’abonnement. Twitter a relancé son propre service d’abonnement à la vérification, Twitter Blue, en décembre, après qu’une vague de faux comptes « vérifiés » l’ait contraint à retirer cette fonctionnalité. Twitter Blue coûte 11 dollars par mois pour les abonnés iOS et Android, dans le cadre de la tentative du propriétaire Elon Musk de développer son activité d’abonnement après avoir racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars.

Pour Meta, cette initiative offre la promesse d’une nouvelle source de revenus au-delà de la publicité, à un moment où son activité principale de vente de publicité est sous pression en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les changements en matière de protection de la vie privée chez Apple et le resserrement des budgets dans un contexte de craintes de récession.