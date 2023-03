Pâques : les chefs Yannick Alléno et Aurélien Rivoire s’associent aux Galeries Lafayettes

La chasse aux oeufs est bientôt ouverte… dans des petites semaines, c’est enfin le week-end de Pâques qui s’annonce. Petits et grands vont pouvoir se délecter des nouvelles créations en chocolat des grands chefs français.

C’est aux Galeries Lafayettes Gourmet que les chefs Aurélien Rivoire et Yannick Alléno ont décidé de se retrouver pour ouvrir un pop-up exclusif, consacré aux oeufs de Pâques. Ainsi, jusqu’au 12 avril prochain, vous pourrez retrouver leurs créations au rez-de-chaussée du bâtiment. Univers 100% chocolat : pour l’occasion, chocolaterie et pâtisserie s’unissent afin de concocter une surprenante collection pour Pâques 2023.

Au programme, un chocolat créatif et résolument moderne qui nous permet d’aborder sa dégustation sous un nouveau jour. Un chocolat plus sain et éthique également. Le sucre est remplacé par de l’eau de bouleau, ce qui offre de nouveaux goûts et une multitude de possibilités ! Les oeufs à bascule se déclinent ainsi en quatre recettes différentes : l’Oeuf Sablé, l’Oeuf Meringué, l’Oeuf Praliné et l’Oeuf Chocolaté.

Ces jolies créations sont également proposées en version mini pour les enfants : avec une première coque en chocolat noir suivi d’une seconde en chocolat au lait praliné, l’oeuf se garni de nombreuses gourmandises sucrées à l’eau de bouleau : on se régale sans culpabiliser. Ben évidemment, vous retrouverez aussi des petits pralinés en cinq parfums. Sans manquer les confits de fruits sans sucre, les plaquettes Terroirs de France et les sticks composé d’un pralin à l’eau de bouleau tout en authenticité.