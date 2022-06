Mont-Blanc propose une nouvelle « smartwatch »

La marque Mont-Blanc sera le premier fabricant – en dehors de Samsung – à lancer une smartwatch sous le système d’exploitation de Google « Wear OS 3 ». Mais chez Métropolitaine, on n’apprécie guère ce gadget de plus, cher et à l’esthétique douteuse.

C’est une montre franchement pas très jolie, mais onéreuse : pour 1250 euros, vous pourrez acquérir en juillet prochain la prochaine « montre intelligente » de la marque Mont-Blanc.

C’est une petite révolution pour l’entreprise allemande, qui propose pour la première fois une montre qui fonctionne sous le dernier système d’exploitation de Google « Wear OS 3 » qui ne soit pas une montre de la marque Samsung. Les avantages promis de Wear OS 3 par rapport à Wear OS 2 incluent une meilleure autonomie de la batterie, des temps de chargement améliorés et des animations plus fluides.

Ce nouveau modèle « Summit 3 » de Mont-Blanc est livré avec un ensemble typique de fonctionnalités de smartwatch : support pour le suivi des pas, la surveillance du sommeil, la mesure de l’oxygène sanguin, suivi de l’entraînement… Google Maps fournit aussi des directions, Google Pay propose des paiements et Google Play est disponible pour télécharger des applications supplémentaires. La montre est alimentée par le processeur Snapdragon Wear 4100.

Montblanc’s Summit 3 smartwatch going on sale July 15th, could be the first non-Samsung Wear OS 3 smartwatch. Specs:

• Chip: SD Wear 4100+

• Step tracking

• Sleep monitoring

• Blood oxygen measurement

• Workout tracking

• Google Maps

• Google Pay

• Google Play pic.twitter.com/jqLUh6HyPa — Vinci (@Vinci_Medias) June 23, 2022

En clair, voici un magnifique smartphone au poignet si vous n’étiez pas assez dépendant de votre smartphone dans votre poche. Le tout livré avec un bracelet en cuir et un en caoutchouc (cela fait cher le plastique).

Les Apple Watch se disputaient déjà le prix de la « montre » au rapport beauté-prix le moins avantageux. Voici de la concurrence.