La nouvelle console de la marque japonaise sera disponible fin 2020 en deux versions, avec et sans lecteur disque, à un prix encore inconnu

Sony a dévoilé, à l’occasion d’une conférence en ligne d’un peu plus d’une heure ce jeudi 11 juin, ses plans pour la PlayStation 5 dont la sortie est prévue pour la fin de l’année. Au menu : présentation de la console, de son design et l’annonce d’une vingtaine de nouveaux jeux.

Les « gamers » du monde entier ont pu ainsi découvrir une nouvelle PlayStation en noir et blanc qui sera disponible fin 2020 en deux versions, avec et sans lecteur disque. En effet, le modèle « Digital Edition » sera réservé aux jeux dématérialisés à télécharger, une version probablement moins chère, mais qui empêchera la possibilité d’acheter des jeux d’occasion. Un design très clivant (notamment comparé à sa principale concurrente, la Xbox Série X) qui suscite déjà de très nombreux détournements sur le net.

Internet VS la Playstation 5 😂😭 pic.twitter.com/9vC7To7c8l — Gaak.fr (@gaak_fr) June 12, 2020

Pour les accessoires, Sony proposera un casque-micro à réduction de bruit supportant l’audio en 3D, une double caméra HD et une mini-télécommande avec micro intégré s’inspirant de l’Apple TV pour une navigation simplifiée sur la télévision. Pour la manette, le design et les particularités de celles-ci avaient déjà été présentés au public en avril dernier.

Mais la principale nouveauté n’est pas là : selon la firme japonaise, la console serait dotée désormais d’un disque dur nouvelle génération particulièrement puissant qui permettra de réduire drastiquement les temps d’installation et de chargement des jeux vidéo. Pour la manette, PlayStation nous promet une nouvelle expérience avec un système de vibration rendu plus réaliste que jamais grâce à la technologie du retour haptique et des touches R2 et L2 (enfin !) sensibles et progressives selon la pression exercée.

Côté jeux, la conférence a été l’occasion pour Sony de présenter les premières exclusivités de la PlayStation 5 : le retour de « Gran Turismo », un remake de « Demon’s Souls », un nouveau « Resident Evil », et un GTA V « relifté »… La firme japonaise mise sur ses grandes franchises. Bonne surprise, parmi les 25 jeux présentés lors de la conférence de presse, on notera la présence Deathloop du studio Arkana, situé à Lyon. Cocorico !