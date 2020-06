Adverpayment, le nouveau format publicitaire qui monte 

Le principe est simple, avec l’advertpayment, l’internaute peut accéder directement à des contenus payants ou réservés aux abonnés en échange du visionnage de la publicité d’une marque au choix. Un nouveau format publicitaire qui plaît de plus en plus, comme le confirme l’étude réalisée par les sociétés Viewpay et Kantar.

74% des internautes plébiscitent l’adverpayment

Spécialisée dans advertpayment, Viewpay et Kantar viennent de sortir la deuxième partie de l’étude « #Advertpayment Focus ». Cette dernière révèle que 74% des internautes connaissent désormais ce format publicitaire et par-dessus tout, le plébiscitent. Ce sont bien évidemment chez les jeunes que ce pourcentage est le plus important. Ainsi 83% des 18-34 ans déclarent trouver le principe de l’advertpayment intéressant. Chez les hommes de moins de 35 ans, ce chiffre monte même à 88%.

En ce qui concerne les adblockers, les statistiques vont également à la hausse. En effet, plus de 2 internautes sur 5 avouent être équipés d’un adblocker sur leur ordinateur ou leur smartphone. Une hausse de 4 points par rapport à l’année 2017. Chez les CSP+ et les 18-34 ans, ce taux monte à 47%, soit presque un internaute sur deux.

L’advertpayment, une solution plus respectueuse des internautes

Toujours selon l’étude, 8 internautes sur 10 tendent à considérer que l’advertpayment est une solution plus respectueuse de leur expérience virtuelle. Avec cette solution, la plupart déclarent « c’est moi qui choisis si je veux regarder une publicité ou non » ce qui semble être l’un des points forts de ce format publicitaire.

Autre avantage, 76% des internautes considèrent que l’advertpayment est une solution économique, car elle permet d‘accéder gratuitement à un contenu réservé, c’est le cas de 81% des 18-34 ans.

Capter l’attention du consommateur de manière consentie

Pour 64% des internautes interrogés, « cette solution permet de capter l’attention du consommateur de manière consentie ». Une manière simple de faire le lien entre une expérience digitale ciblée pour le lecteur et une plus grande d’attention accordé aux annonceurs. Pour Viewpay, c’est un véritable cercle vertueux.

Pour terminer, cette solution publicitaire est perçue comme une solution utile puisqu’elle permet de faire découvrir des médias auxquels les internautes pourraient potentiellement s’abonner plus tard.