Premières livraisons par drones Amazon en Californie et au Texas

Les livraisons Amazon viennent concurrencer les étoiles et les oiseaux dans le dernier espace de beauté du monde. À l’approche de Noël, ce n’est pas le père Noël et son traineau qui ont traversé le ciel de Californie et du Texas, mais les drones du groupe américain.

On le redoutait, c’est officiel : Amazon livre désormais des commandes par drones en Californie et au Texas, avec l’objectif d’envoyer des colis au domicile des clients dans l’heure qui suit leur commande. Il est vrai que l’on ne pouvait pas vivre dans un monde où l’on devait attendre trois jours pour recevoir des babioles en plastiques fabriquées en Chine : le monde moderne devait impérativement palier a cette insupportable situation avec des drones volant pour recevoir son papier-toilettes dans l’heure, à travers le ciel.

Le service de livraison par drone du géant de la distribution, Amazon Prime Air, a annoncé fièrement avoir déposé un petit nombre de colis par drone dans les arrière-cours des clients à l’approche de Noël à Lockeford, en Californie, et à College Station, au Texas.

« Notre objectif est d’introduire nos drones dans le ciel en toute sécurité. Nous commençons dans ces communautés et nous étendrons progressivement les livraisons à davantage de clients au fil du temps », a déclaré Natalie Banke, porte-parole d’Amazon Air, à KTXL Fox 40.

L’administration fédérale de l’aviation (FAA) a donné à Amazon l’autorisation d’envoyer des colis par drone en 2020, et les deux premières élues sont Lockeford en Californie et College Station au Texas. Les habitants de ces deux villes peuvent s’inscrire et passer des commandes, tandis qu’Amazon informera les clients des autres villes lorsque la livraison par drone sera disponible dans leur région.

Un drone Amazon dans votre jardin

Après avoir passé une commande, les clients recevront des informations de suivi et une estimation de l’heure de livraison à laquelle ils peuvent s’attendre à ce que le drone dépose leur colis dans leur jardin.

Selon Amazon, les drones ont une forme hexagonale et six hélices pour améliorer la stabilité et minimiser les ondes sonores à haute fréquence. Néanmoins, bien que les drones de livraison MK27-2 volent de manière autonome et soient programmés pour éviter de heurter des obstacles tels que des cheminées, Amazon affirme qu’elle fait actuellement appel à des humains pour surveiller les livraisons.

Pour rappel, lors d’un incident sur son site d’essai à Pendleton, dans l’Oregon, un drone a fait une chute d’une centaine de mettre, déclenchant une explosion puis un feu de foret qui s’est étendue sur une dizaine d’hectares.

À l’heure actuelle, Amazon travaille sur un nouveau drone MK30, qui serait plus sûr, et qui pourra être utilisé en 2024. Il devrait être plus léger et plus petit que les drones de livraison MK27-2, mieux gérer les températures élevées et la pluie fine, et aller plus loin.

Amazon n’est qu’une des nombreuses entreprises qui travaillent sur leurs propres services de livraisons par drone. Alphabet (Google) et Walmart travailleraient sur des services similaires.

De quoi avoir des envies de Ted Kaczynski.