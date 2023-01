Le Shiba qui a inspiré le meme « doge » est gravement malade

Kabosu, le célèbre canidé du web qui a inspiré le mème « doge » et influencé la culture numérique pendant une décennie est gravement malade de leucémie et de maladie du foie.

Mauvaise nouvelle : le shiba le plus célèbre d’internet, âgé de 17ans, a cessé depuis plusieurs jours de « manger et de boire volontairement ». La veille de Noël, le chien a été diagnostiqué avec une cholangiohépatite aiguë et une leucémie lymphomateuse chronique, selon une série de posts Instagram de sa propriétaire Atsuko Sato, une enseignante de maternelle à Sakura, au Japon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par かぼすママ (@kabosumama)

Alors que sa propriétaire a déclaré que l’appétit de Kabosu était malgré tout un peu revenu, elle avait précédemment exprimé sur son blog que le chien se déplaçait moins, et plus lentement.

« Kabosu » – de son petit nom – était devenu l’un des animaux les plus reconnaissables sur Internet lorsqu’une photo prise en 2010 les pattes repliées et l’air perplexe, s’est répandue sur Reddit, Tumblr et 4Chan, recouverte d’un monologue intérieur imaginaire dans un anglais approximatif, avec du texte éparpillé en Comic Sans. Les internautes ont rapidement commencé à photoshopper le visage de Kabosu sur des pâtisseries, des points de repère et d’autres animaux. Le mème a ensuite été repris par des marques comme Oreo et le métro de Stockholm.

La popularité du mème « doge » a été cimentée en décembre 2013, lorsque deux programmeurs ont introduit une crypto-monnaie alternative appelée Dogecoin comme une réponse ironique au Bitcoin et qui reflétait l’amour d’Internet pour les mèmes d’animaux. Il a atteint un pic de valeur de plus de 400 $ en 2014, et est considéré comme la première « pièce mème » ou satire de crypto-monnaie.

Elon Musk est d’ailleurs un fan affiché de la crypto à tête de chien, et le Dogecoin a même sponsorisé le club de football de Watford en Angleterre, le visage de Kabosu apparaissant sur les manches du maillot de l’équipe.

Dans ses derniers messages concernant Kabosu, sa propriétaire a remercié les fans de Kabosu pour leur soutien, en disant qu’elle « reçoit de l’énergie du monde entier ! ».