Rockstar Game piraté, des images du futur GTA VI dévoilées

C’est l’un des plus célèbres, des plus puissants et des plus secrets studio de jeux video au monde. Rockstar Game a fait de la rétention d’information sa marque de fabrique, notamment autour du nouvel opus de sa franchise iconique « GTA ». Pas de chance, ils viennent de se faire pirater.

Plus de 90 vidéos et images de Grand Theft Auto VI ont été divulguées en ligne par un pirate informatique, ont reconnu les développeurs du jeu.

Le contenu divulgué a été mis en ligne dimanche après ce qui est décrit comme l’une des plus grandes failles de sécurité dans le domaine du jeu vidéo.

Rockstar Games a déclaré que la façon dont l’ « intrusion dans le réseau » s’est produite n’était pas claire, mais a confirmé que des « premières séquences de développement » de GTA VI avaient été volées.

Le pirate a affirmé avoir eu accès aux données en pénétrant dans le flux interne de Rockstar sur l’application de messagerie Slack, et a invité les dirigeants à négocier pour éviter d’autres fuites.

Les révélations supplémentaires pourraient inclure le code source, les actifs et les versions de test de GTA 5 et GTA 6, ce qui pourrait nuire aux activités de l’entreprise.

Si le message original a depuis été supprimé par les modérateurs, il a été largement diffusé sur les médias sociaux. Rockstar aurait émis des demandes pour retirer les séquences de YouTube et Twitter. Et de fait, il est désormais difficile, voire impossible, de retrouver ces fameuses images.

La séquence montrait des tests d’animation, des plans de niveaux et quelques démonstrations de gameplay, et semblait confirmer une rumeur de longue date selon laquelle le jeu comportera la première protagoniste féminine jouable de la série

Ils ont également révélé que le jeu se déroulera dans une version fictive de Miami, qui était également le décor du jeu GTA : Vice City de 2002.

Dans un communiqué publié lundi, la société a déclaré qu’elle était « extrêmement déçue que des détails de notre prochain jeu soient ainsi partagés avec vous tous ».

« Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes », a-t-elle ajouté.